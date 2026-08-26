Prihaja nadaljevanje uspešnice: Se vračata tudi Hudson in McConaughey?

Se še spomnite Andie Anderson in njenega precej nenavadnega novinarskega izziva? Kultna romantična komedija Kako se znebiti fanta v 10 dneh iz leta 2003 dobiva nadaljevanje. Paramount je projekt že začel razvijati, medtem ko naj bi si studio v glavnih vlogah znova želel igralca Kate Hudson in Matthewa McConaugheyja .

Njuna vrnitev na filmske zaslone še ni potrjena, za zdaj je o nadaljevanju filma znanega bolj malo. Potrjeno je, da je pri projektu kot producentka vključena Kate Hudson, ki je v prvem filmu igrala Andie Anderson, skupaj s producentko Stacey Sher. Za zdaj tako ni znano, ali bi spremljali Andie in Bena takoj po koncu prvega filma ali več kot dve desetletji pozneje, ko bi bila njuna ljubezenska zgodba že povsem drugačna.

Zanimivo je, da je Hudson o možnosti nadaljevanja govorila že prej. Leta 2023 je dejala, da bi si želela, da bi bila Andie in Ben srečna, poročena in da bi imela otroke, čeprav je takrat priznala, da konkretnega projekta ni bilo. Letos pa je povedala, da sta z McConaugheyjem o nadaljevanju že večkrat govorila in da bi bila zanj odprta, če bi dobila pravi scenarij.