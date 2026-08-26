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Prihaja nadaljevanje uspešnice: Se vračata tudi Hudson in McConaughey?

Los Angeles, 26. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kako se znebiti fanta v 10 dneh

Po več kot dveh desetletjih bi se lahko na velika platna vrnila ena najbolj priljubljenih romantičnih komedij 2000-ih. Razvija se nadaljevanje kultnega filma Kako izgubiti frajerja v 10 dneh, pri projektu pa kot producentka sodeluje Kate Hudson. Studio si želi, da bi se Hudson in Matthew McConaughey vrnila kot Andie in Benjamin, se bosta res?

Se še spomnite Andie Anderson in njenega precej nenavadnega novinarskega izziva? Kultna romantična komedija Kako se znebiti fanta v 10 dneh iz leta 2003 dobiva nadaljevanje. Paramount je projekt že začel razvijati, medtem ko naj bi si studio v glavnih vlogah znova želel igralca Kate Hudson in Matthewa McConaugheyja.

Njuna vrnitev na filmske zaslone še ni potrjena, za zdaj je o nadaljevanju filma znanega bolj malo. Potrjeno je, da je pri projektu kot producentka vključena Kate Hudson, ki je v prvem filmu igrala Andie Anderson, skupaj s producentko Stacey Sher. Za zdaj tako ni znano, ali bi spremljali Andie in Bena takoj po koncu prvega filma ali več kot dve desetletji pozneje, ko bi bila njuna ljubezenska zgodba že povsem drugačna.

Zanimivo je, da je Hudson o možnosti nadaljevanja govorila že prej. Leta 2023 je dejala, da bi si želela, da bi bila Andie in Ben srečna, poročena in da bi imela otroke, čeprav je takrat priznala, da konkretnega projekta ni bilo. Letos pa je povedala, da sta z McConaugheyjem o nadaljevanju že večkrat govorila in da bi bila zanj odprta, če bi dobila pravi scenarij.

Kate Hudson.
Kate Hudson.
FOTO: AP

Prvotni film iz leta 2003 je spremljal romanco med kolumnistko revije Andie Anderson, ki jo igra Hudson, in mladim oglaševalskim direktorjem Benjaminom Barryjem, ki ga igra McConaughey. Andie med raziskovanjem za članek o sodobnih zmenkih zapelje Benjamina in se nato spremeni v dekle iz pekla. Benjamin stavi s svojim šefom, da lahko osvoji katerokoli žensko. Seveda pa prava ljubezen vzcveti iz absurdnih okoliščin.

Film je režiral Donald Petrie, v stranskih vlogah pa igrajo Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele in Shalom Harlow.

Kate Hudson Matthew Mccounaghey Kako se znebiti fanta v 10 dneh nadaljevanje

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