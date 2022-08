Prihaja nadaljevanje zgodbe o sestri Sherlocka Holmesa

Leta 2020 je luč sveta ugledal prvi del zgodb o Enoli Holmes, sestri slavnega detektiva Sherlocka Holmesa, kjer je v glavni vlogi igrala Millie Bobby Brown, ki je film tudi producirala. Poleg Brownove se v vlogo Sherlocka Holmesa vrača Henry Cavill, mamo pa bo upodobila igralka Helena Bonham Carter. V svoje vloge se vračajo tudi Louis Partridge, ki igra Enolino ljubezen, Viscounta Tewkesburyja, Adeel Akhtar ter Susan Wokoma, zasedbi pa se pridružujeta še Sharon Duncan-Brewster ter David Thewlis, ki ga najbolje poznamo iz filmov o Harryju Potterju.

"Enola Holmes, ki je sedaj detektivka za najem, kakor je tudi njen bolj znani brat Sherlock, naleti na svoj prvi uradni primer, kjer mora poiskati pogrešano dekle. Nevarna zarota sproži uganko, za katero Enola potrebuje pomoč svojih prijateljev, tudi Sherlocka," se glasi uradni povzetek filma. Kar se tiče Enole in Sherlocka, je režiser Harry Bradbeer povedal, da "bosta brat in sestra našla način, kako delati skupaj, a ne na način, kot ga pričakujeta." "Odkrila bosta, da sta njuna primera povezana in bo zato njuno delo še bolj komplicirano in zahtevno. To bo čustveno popotovanje za oba, še posebno pa za Enolo," je še dodal.

Prvi film se je osredotočil na Enolino zgodbo, saj se v angleščini njeno ime Enola nazaj prebere "alone" (osamljena), sedaj pa se ji bodo pridružili mnogi prijatelji. "Zgodba je o posameznici, ki se nauči, kje najti zaveznike, kako pomembno je prijateljstvo in sodelovanje," je še pojasnil Bradbeer, ki pravi, da je bila dinamika med Cavillom in Brownovo naravna, saj se je njun odnos starejšega brata in mlajše sestre nadaljeval tudi v resničnem življenju. "Dražila sta se in se zafrkavala glede najmanjših stvari," je izdal. "Millie je Henryja vedno nežno dražila in mislim, da mu je bilo všeč."