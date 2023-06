Prihaja nova, 7. sezona VOYO originala Ja, Chef!

Nik je širši javnosti znan kot igralec in youtuber. V prostem času je tudi državni prvak v pomnjenju, rekorder v recitiranju decimalk števila in strasten potapljač na vdih. "Pred začetkom snemanj sedme sezone me je bilo najbolj strah tega, da bom moral kaj zares skuhati. Sem namreč obupen kuhar. Na srečo je tudi Denis, lik, ki ga igram, izjemno nespreten v kuhinji – upal bi si trditi, da je celo bolj neroden od mene. Že prvi snemalni dan sem tako moral goste popackati s fondujem in vanj mi je padel telefon. Na srečo je bil rekvizit! Sem se pa od vseh kuharskih mojstrov v seriji, tako pred in za kamero, veliko naučil in mislim, da sem tudi zaradi Ja, Chefa! zdaj bolj pogumen v kuhinji. Denis po spletu naključij pristane v kuhinji, sicer pa je glasbenik. Tu si stojiva na različnih bregovih, kar pa sem poskušal spremeniti. Med snemanjem serije sem se začel učiti klavir in čeprav smo s snemanji že končali, me to še vedno drži in ravno ta konec tedna sem imel svoj prvi klavirski nastop! Denis je veliko bolj vešč in vajen nastopanja s klavirjem, z glasbeno spretnostjo si pomaga tudi, kadar je treba rešiti zagate, ki jih povzroči. Teh pa res ni malo. Podobno so potekala tudi snemanja. Zapleti so skoraj vedno bili povod za iznajdljive rešitve, zabavne dodatke in čudovito vzdušje na snemanju. Vesel sem, da sem bil del te serije in da me je celotna ekipa tako lepo sprejela. Imel sem posebno srečo tudi, da sem vstopil v že utečen stroj in da je raketa Chefa že drvela s polno paro. Opazovati izkušene in utečene kolege med delom je bil privilegij in vedno navdih!"

Za vse, ki serije še niste pogledali, bomo od 19. junija na POP TV predvajali ponovitev prvih treh sezon Ja, Chefa! Dvojne epizode si boste lahko pogledali od ponedeljka do petka ob 21.25 na POP TV!