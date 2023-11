Prihaja resničnostni šov, ustvarjen po seriji Seks v mestu

Produkcija Bunim/Murray s pisateljico in novinarko Candace Bushnell, katere knjiga je služila kot podlaga za uspešnico serije Seks v mestu, ustvarja resničnostni šov Is There Still Sex in The City (Ali se v mestu še vedno seksa). Projekt bodo naslednji mesec predstavili potencialnim kupcem, poroča Deadline.

Resničnostni šov bo spremljal štiri "glamurozne" prijateljice v svojih petdesetih, ki bodo zapustile svoja pestra mestna življenja, da bi stopile v svet zmenkov. Živele bodo v dvorcu na podeželju, kjer bodo v vsaki epizodi izbirale med drugo skupino moških, od mladeničev in starejših gospodov do bogatašev in svojih sanjskih moških.

Bushnellova je napisala kolumno za časnik New York Observer, ki jo je kasneje razširila na knjigo, nato pa so po njej nastali še serija Seks v mestu, dva filma in nadaljevanje serije z naslovom In kot bi mignil. O novem resničnostnem šovu je v izjavi za javnost dejala: "Ženske, stare petdeset in več, so najbolj vroča nova demografska skupina za zmenke in to vem, ker sem ena izmed njih. Skozi desetletja sem hodila z moškimi vseh starosti in tako sem navdušena, da delam v oddaji, ki združuje mojo strast do odnosov z možnostjo, da ženskam, kot sem jaz, pomagam, da dobijo v ljubezni drugo priložnost."