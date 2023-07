Novi kmetje, nove vasi, nova drama, zabavni trenutki in nove ljubezni. Prihaja nova, sedma sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, od ponedeljka do petka ob 21.05. V preteklih šestih sezonah je ekipa šova lahko ponosna na ljubezenski izkupiček. 18 poročenih parov in kar 20 otrok. Kako bo tokrat? Že ta ponedeljek na Pop TV spoznate gospodiče, ki iščejo ljubezen.