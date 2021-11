Dokumentarna serija o Kennedyju razkriva nova dejstva o atentatu

Med drugim bo serija predstavila, kako je Kennedy razumel vlogo zunanje politike - od tedaj, ko je še kot senator potoval v Vietnam, preko njegove kasnejše podpore nastajajočim demokracijam v Afriki, do njegovih protikolonialnih prepričanj, zaradi katerih se je znašel v opoziciji z Eisenhowerjevo administracijo, Cio in Pentagonom.

Atentat na Johna F. Kennedyja , ki se je zgodil 22. novembra 1963 v Dallasu, velja za enega najbolj kontroverznih dogodkov 20. stoletja. V novi seriji bodo o njem spregovorili številni forenziki, zdravniki, strokovnjaki balistike, zgodovinarji in priče. Kot povezovalca sta pri dokumentarcu sodelovala priznana igralca Whoopi Goldberg in Donald Sutherland , pod režisersko taktirko oskarjevega nagrajenca Oliverja Stona.

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) se je rodil v Brooklynu. Bil je katolik in demokrat. Študiral je zgodovino in ekonomijo na univerzi Harvard in v Londonu. Med 2. svetovno vojno je bil kot mornariški častnik na Pacifiku odlikovan za pogum. Leta 1945 je krajši čas delal kot novinar, med letoma 1946 in 1953 je bil član predstavniškega doma ameriškega kongresa, med leti 1953 in 1961 pa senator.

Leta 1953 se je poročil z Jacqueline Lee Bouvier. V kampanji pred predsedniškimi volitvami je vzbudil simpatije Američanov in bil leta 1960 izvoljen za 35. predsednika Združenih držav Amerike. V času vladanja je napovedal boj proti revščini, zastavil obsežen program socialnih in zdravstvenih reform in se zavzemal za rasno enakopravnost. V zunanji politiki je začel akcije z neuspešnim izkrcanjem ameriških vojakov leta 1961 v Prašičjem zalivu na Kubi. Nasprotoval je Nikiti Sergejeviču Hruščovu v berlinski in kubanski krizi, ko je proti Kubi uvedel pomorsko blokado, dokler Sovjetska zveza ni od tam umaknila jedrskih raket.