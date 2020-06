Prihaja tretji del filmske uspešnice Mamma Mia?

Glasbena komedija Mamma mia naj bi dobila nadaljevanje. Judy Craymer , producentka izvirne odrske uprizoritve Mamma Mia! in tudi producentka pri filmskih adaptacijah leta 2008 in 2018, je v intervjuju za Daily Mail dejala, da bi lahko dočakali tretji del. Pred pandemijo Covida-19 je Judy načrtovala tretji del priljubljene filmske franšize. Tako prvi del filma Mamma Mia! kot tudi njeno nadaljevanje z naslovom Mamma Mia! Spet začenja se (Mamma Mia! Here We Go Again) sta bila izjemno dobro sprejeta pri oboževalcih, v filmsko blagajno pa sta po vsem svetu prinesli 400 milijonov ameriških dolarjev (skoraj 360 milijonov evrov).

V glasbeno-plesnem spektaklu, narejenem po priljubljenem muzikalu in taktih večnih klasik legendarne skupine ABBA, spoznamo simpatično mladenko Sophie (Amanda Seyfried) in njeno mamo Donno (Meryl Streep). Sophie se pripravlja na poročni dan, zato bi rada ob sebi imela tudi očeta. Ker ji uporniška mama Donna nikoli ni zaupala očetovega imena, Sophie na mali grški otok pripelje trojico moških iz mamine preteklosti. Med ugotavljanje, kdo bi lahko bil njen oče, nastaneta kaotičen vrtinec zabavnih zmešnjav in poplava romantičnih čustev. V drugem delu smo spoznali, kako so se med glavnimi igralci spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Noseča Sophie poleg čarov nosečnosti odkriva tudi pretekla dejanja in odločitve svoje matere, ki jo je kot mlado Donno upodobila igralka Lily James ter vzpon Donnine dekliške skupine Donna and the Dynamos.

Čeprav tretji del za zdaj še ni uradno potrjen, je Judy razkrila, da bi v njem lahko slišali nove pesmi priljubljene švedske pop skupine Abba.