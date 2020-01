Prihaja že peto Očiščenje

Letos na velika platna prihaja nadaljevanje distopičnega trilerja Očiščenje. Veliko informacij o filmu še ni, so pa ustvarjalci potrdili, da bo v prihajajočem filmu zaigrala tudi igralka Leven Rambin, ki je v filmskem svetu prisotna že od malih nog. 29-letna zvezdnica je začela svojo kariero s komično serijoVsi moji otroci, ki ji je prinesla prvo emmy nominacijo. Sledile so vloge v serijah, kot so Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Talenti v belem, Na kraju zločina: Miami ter Pravi detektiv. Sledile so filmske vlogev filmih, kot so Igre lakote: Arena smrti, Percy Jackson: Morje pošasti ...Nato pa je leta 2017 dobila svojo prvo glavno vlogo v seriji Ugrabljeni.

Zdaj pa iz ZDA prihaja novica, da bo igralka zaigrala tudi v franšizi Očiščenje, ki pa bo zadnji v seriji, vsaj tako je zatrdil ustvarjalec James DeMonaco. Kakšna bo zgodba, ni želel razkriti, film pa naj bi kronološko sledil filmu Očiščenje: Volitve.

Na POP TV v sredo in četrtek po informativni oddaji 24UR zvečer pa prihaja serija Ugrabljeni, v kateri sta v glavni vlogi zaigrala Leven in Chris Noth, ki je igral tudi v priljubljeni seriji Seks v mestu.

Zgodba Ugrabljenih: Fosterjevi so na prvi pogled povsem običajna družina, dokler nekega dne FBI ne obkoli njihove hiše in reši mlado dekle Kit 'Kick' Lanigan (Leven Rambin), ki je bila ugrabljena. Petnajst let kasneje se žrtev zloglasnega primera zlorabe pridruži posebni enoti, ki jo vodi FBI agent Frank Novak ( Chris Noth) in se ukvarja z ugrabitvami ter primeri pogrešanih oseb. Izkušeni agent in pogumno dekle združita moči, da bi izsledila nedolžne žrtve in jih varno pripeljala domov.