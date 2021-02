Prihajajo nove epizode komedije Frasier in risanega filma Rugrats

Prihaja dobra novica za vse ljubitelje ameriške televizijske serije Frasier in risanega filma Rugrats, ki sta bila med gledalci izredno priljubljena v devetdesetih letih.

Na televizijske zaslone se vrača igralec Kelsey Grammer kot priljubljeni psihiater Frasier. "Z veseljem potrjujem, da bom del naslednjega poglavja nadaljevanja dr. Frasierja Crana," je povedal 66-letni igralec. Za zdaj še ni potrjeno, ali se bodo na snemalno prizorišče vrnili tudi preostali člani nekdanje priljubljene igralske zasedbe. Leta 2018 je sicer v 78. letu starosti umrlJohn Mahoney, ki je odigral vlogo očeta.

icon-expand Frasier FOTO: Profimedia

Frasierostaja še vedno ena od najuspešnejših ameriških televizijskih komedij. Med letoma 1993 in 2004 so ustvarili 11 sezon in osvojili 37 emmyjev, vključno s petimi za najboljšo humoristično serijo. "Oboževalci že dolgo upajo na vrnitev priljubljene komedije in z veseljem pozdravljajo idejo nadaljevanja," je povedal David Stapf, predsednik CBS Studios. Datuma pričakovane premiere za zdaj še niso razkrili.

icon-expand Frasierja bo znova odigral Kelsey Grammer. FOTO: Profimedia

Pred kratkim so ustvarjalci sporočili, da se vrača še ena uspešnica 90. let Seks v mestu, prav tako pa bo risani film Rugrats dobil novo preobleko. V devetih sezonah so gledalci spremljali življenje skupine malčkov. Leta 1998 so predstavili film in kasneje še dve nadaljevanji. Ustvarjalci so prejeli štiri emmyje in šest nagrad Kids Choice ter celo svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

icon-expand Risanka Rugrats (Umazančki) FOTO: Profimedia

Zdaj bodo ustvarjalci glavne like Tommyja, Chuckie, Angelico, Susise in dvojčka Phila in Lil ponovno oživili."Rugrats je ena najbolj znanih risank, ki jo pozna cel svet. Različico izvirne serije ponosno ustvarjamo za povsem novo občinstvo," je povedal Ramsey Naito, predsednik podjetja Nickelodeon Animation.