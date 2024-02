Prihajajo štirje filmi o slavnih Beatlesih.

Sam Mendes , ki je med drugim režiral Lepoto po ameriško in dva filma o Jamesu Bondu Skyfall in Spectre , je povedal, da je "počaščen, da pripoveduje zgodbo o največji rock skupini vseh časov". Kot so še sporočili iz Sony Pictures, je tokrat prvič, da sta založbi Beatlesov , še živeča člana skupine Paul McCartney in Ringo Starr ter družini pokojnih članov Johna Lennona in Georgea Harrisona dali dovoljenje za prikaz celotne življenjske zgodbe skupine na velikem platnu in glasbene pravice za film.

Film bo "edinstveno vznemirljiva in epska kinematografska izkušnja; štirje filmi s štirimi različnimi perspektivami, ki bodo pripovedovali eno samo zgodbo o najslavnejši skupini vseh časov", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala sorežiserka in britanska producentka Pippa Harris. Vse od razpada skupine leta 1970 družini dveh članov skupine doslej nista dovolili, da bi celotno zgodbo The Beatles ovekovečili na filmskem platnu.

The Beatles so napovedali razpad skupine aprila 1970, šest mesecev po izidu albuma Abbey Road in mesec dni pred Let It Be. Pred tem je desetletno sodelovanje med McCartneyjem, Lennonom, Harrisonom in Starrom prineslo 14 najbolje prodajanih albumov, skoraj milijardo prodanih plošč in več filmov, a nobeden ni prikazal celotne zgodbe skupine. O Beatlesih so sicer doslej že posneli številne dokumentarce, kot je serija The Beatles: Get Back v režiji Petra Jacksona.

V zadnjih letih se na pretočnih platformah in v kinematografih vrstijo dokumentarni in biografski filmi iz sveta glasbe. Film Bohemian Rhapsody je tako pripovedoval zgodbo o skupini Queen, film Elvis je prikazal burno življenje Elvisa Presleyja, zgodbo Tine Turner so predstavili v filmu Tina, kako je Elton John osvojil svet pop glasbe, je prikazal film Rocketman.