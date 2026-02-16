Prihod novih deklet še vedno jezi tekmovalke: Zgrožena sem!

Prihod novih deklet je povzročil veliko nelagodja v vili. "Zgrožena sem in mislim najslabše," je šokirana ena izmed deklet. V novih okoliščinah bodo tudi stare sovražnice zakopale bojne sekire. Pred dekleti so novi zmenki s Petrom in Karlom. Izbrane odhajajo, a nenavadna vsebina v pismih bo vse zmedla.
Pred vrati je tudi nova koktajl zabava, ki bo vse prej kot mirna. Dvomi, solze in presenečenje v očeh deklet sledijo že na samem začetku! "Takoj sem vedela, za kaj gre. Grozno, iskreno, grozno," so presenečene nekatere kandidatke, ko dojamejo, kaj se je zgodilo.
