Film/TV

Prihod novih deklet še vedno jezi tekmovalke: Zgrožena sem!

Ljubljana, 16. 02. 2026 11.00 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Sledi najbolj šokanten dan na Kreti – solze, dvom in novosti. Ena izmed deklet je še vedno zelo vznemirjena zaradi vsega, kar se je zgodilo na skupinskih zmenkih, zato se mora z njo pogovoriti celo produkcija. Nepričakovane novice bodo šokirale tudi ostale kandidatke, ki se z novo nastalo situacijo spopadajo vsaka na svoj način. V vili ni toplega sprejema.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Prihod novih deklet je povzročil veliko nelagodja v vili. "Zgrožena sem in mislim najslabše," je šokirana ena izmed deklet. V novih okoliščinah bodo tudi stare sovražnice zakopale bojne sekire. Pred dekleti so novi zmenki s Petrom in Karlom. Izbrane odhajajo, a nenavadna vsebina v pismih bo vse zmedla.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Pred vrati je tudi nova koktajl zabava, ki bo vse prej kot mirna. Dvomi, solze in presenečenje v očeh deklet sledijo že na samem začetku! "Takoj sem vedela, za kaj gre. Grozno, iskreno, grozno," so presenečene nekatere kandidatke, ko dojamejo, kaj se je zgodilo.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo poptv

Margot Robbie o najhujšem darilu vseh časov: Zakaj se Francozinje ne redijo

Polde1
16. 02. 2026 11.06
Moraš imeti IQ od banane če to gledaš
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
