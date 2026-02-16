Prihod novih deklet še vedno jezi tekmovalke: Zgrožena sem!

Sledi najbolj šokanten dan na Kreti – solze, dvom in novosti. Ena izmed deklet je še vedno zelo vznemirjena zaradi vsega, kar se je zgodilo na skupinskih zmenkih, zato se mora z njo pogovoriti celo produkcija. Nepričakovane novice bodo šokirale tudi ostale kandidatke, ki se z novo nastalo situacijo spopadajo vsaka na svoj način. V vili ni toplega sprejema.