Prihod sanjskega Miloša pospremili kriki deklet: Kje ste ga našli?

V novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške je voditeljica Antonija Blaća dekletom veliko presenečenje. "Predstavljam vam še enega sanjskega moškega," je rekla Antonija, dekleta pa so začela kričati in ploskati, ena bolj nasmejana kot druga.

Takoj ko so dekleta zagledala Miloša, so bila navdušena, Sarah pa je takoj vstala. "Gledam in ne morem verjeti – kaj je to?" je komentirala. "Ko sem ga videla, se nisem dobro počutila," je dodala. "To je šok," je ponovila Vanja. "Tiste, ki ste bile zaljubljene. Niste več, kajne?" jih je 'špiknila' najstarejša tekmovalka Bojana. Kakšen je bil odziv dekleta, ki jo je prvo povabil na zasebni pogovor, in kako je Šime reagiral na prihod še enega sanjskega moškega, preverite na VOYO.