Prihodnje leto bodo bafte in oskarje podeljevali marca

Zelo podobno so bile glavne nagrade razporejene na oskarjih, bafte pa tudi sicer veljajo za enega pomembnejših pokazateljev morebitnih dobitnikov priznanih ameriških filmskih nagrad. Oskarji so letos potekali 26. aprila, kar je dva meseca kasneje, kot je bila sicer tradicija podeljevanja. Pred pandemijo so namreč oskarje, najprestižnejše filmske nagrade, podeljevali v februarju.