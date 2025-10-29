Prihodnje leto prihaja film o Paulu McCartneyju

V napovedniku je Paul McCartney po pisanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je po razhodu Beatlov razmišljal, kako naprej. "Kako lahko sploh kdaj naredim kaj, kar je vsaj približno tako dobro kot Beatli," se je spraševal in dodal, da je mislil, da bi morali začeti od začetka. "To je bila uganka, ki sem jo moral razvozlati," je dodal.

Razkrili so, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero, ko se sooča s številnimi izzivi, medtem ko ustvarja novo glasbo, ki bo opredelila novo desetletje. Pojasnili so tudi, da so v film vključili še nevidene posnetke in arhivsko gradivo, da bi na ta način ujeli McCartneyjevo "preobrazbeno obdobje po Beatlesih".

Skoraj dve uri dolg dokumentarec režira nagrajeni Morgan Neville in bo del novega partnerstva med McCartneyjem, Universal Music Group in Amazonom, ki bo ponujalo ekskluzivno glasbo in izdelke.

Napovednik o filmu so objavili tik pred izdajo nove McCartneyjeve knjige Wings: The Story of a Band on the Run, ki bo izšla 4. novembra.