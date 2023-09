Prihodnji teden naj bi se začela pogajanja o koncu stavke igralcev

Stavkajoči člani ameriškega sindikata filmskih in televizijskih igralcev (SAG-AFTRA) naj bi se prihodnji teden znova začeli pogajati z Združenjem televizijskih in filmskih studiev (AMPTTP). Igralci med drugim zahtevajo boljše plačilo in ureditev prisotnosti umetne inteligence v njihovi panogi. Pred dnevi so s stavkovnimi shodi sicer zaključili scenaristi, saj so sindikati dosegli načelni dogovor z lastniki hollywoodskih studiev in podjetij za predvajanje spletnih vsebin.

Pred dnevi je vodstvo sindikata ameriških scenaristov (WGA) priporočilo konec stavke vseh scenaristov, saj so z lastniki hollywoodskih studiev in podjetij za predvajanje spletnih vsebin dosegli okvirni dogovor. Prihodnji teden se bodo ponovno začela tudi pogajanja ameriškega sindikata filmskih in televizijskih igralcev (SAG-AFTRA), ob uspešnih dogovorih pa bodo tako morda kmalu nehali stavkati tudi igralci. icon-expand Stavka FOTO: Profimedia Igralci so s stavko začeli 14. julija, zahtevajo pa podobno kot scenaristi, ki so skupaj stavkali 148 dni. Upravni odbor združenja WGA je v sredo svojim članom dovolil vrnitev na delo, vendar pa morajo kmalu glasovati o potrditvi ali zavrnitvi dogovora.