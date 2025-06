Prijatelji se vračajo na POP TV!

Prijatelji je ena najbolj priljubljenih televizijskih serij vseh časov, ki spremlja šest mladih Newyorčanov – Rachel, Monico, Phoebe, Joeyja, Chandlerja in Rossa – na njihovi poti skozi življenje, ljubezen, kariero in prijateljstvo. S svojim edinstvenim humorjem, ikoničnimi prizorišči, kot sta kavarna Central Perk in Monicina dnevna soba, ter izjemno kemijo med igralci je serija zaznamovala generacije gledalcev. Med letoma 1994 in 2004 so ustvarili 10 sezon in 236 epizod, ki še danes ostajajo priljubljene zaradi brezčasnih tem in iskrivih dialogov.