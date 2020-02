Prijatelji so nazaj: Dogaja se!

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Matthew Perry bodo posneli posebno enourno epizodo, ogledati pa si jo bo mogoče na platformi HBO Max, kjer bo na voljo v maju. Vsak od zvezdnikov naj bi za svoje delo prejel plačilo v višini približno dveh do treh milijonov evrov. Uradni znesek še ni potrjen.

Jennifer, Courteney, Lisa, David in Matthew so vrnitev pospremili na Instagramu z objavo stare fotografije s snemanja ter zraven zapisali: "Dogaja se!" Njihov igralski kolega Matt pa je želel biti malce duhovit in je v stilu svojega lika iz Prijateljev Joeyja Tribbianija objavil fotografijo igralcev iz serije M*A*S*H.ter zraven pripisal: "Dogaja se!" Eden od njegovih sledilcev in oboževalcev ga je v komentarju opomnil, da je objavil napačno fotografijo.