'Prijatelji' so tik pred pripravami na snemanje, a brez občinstva

"Zelo smo navdušeni," je dejal sodelavec Leo Pearlman , ki je v intervjuju za Deadline novinarju zaupal tudi nekaj več o spremenjeni produkciji, kjer ne bodo vključili gledalcev, kot je bilo sprva načrtovano. "Predvidevamo, da tudi v letu 2021 ne bi mogli izpeljati projekta z občinstvom, tako, kot smo si ga želeli. Seveda, če se to spremeni, bomo kljub vsemu veseli. Možnost, da se to zgodi, je samo cepivo."

Sprva so ustvarjalci načrtovali, da bi se igralska zasedba združila že aprila, maja pa bi predvajali posebno epizodo, a jim je pandemija prekrižala načrte. Konec julija je David Schwimmer, ki je v seriji stopil v čevlje Rossa Gellerja, posredoval nekaj informacij o snemanju: "Lahko vam povem, da upamo, da bomo snemali avgusta, a iskreno povedano, to bomo storili, ko bo varno."

53-letnik je še dodal, da še vedno upajo, da bodo lahko sledili prvotnemu načrtu, ko so v epizodo želeli vključiti tudi občinstvo: "A ne želimo ogrožati nikogaršnjega zdravja." Čeprav so govorice namigovale na to, da bodo posebno epizodo izpeljali virtualno, so se igralci temu uprli, ker želijo, da je vzdušje domače.