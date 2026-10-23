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Prikupna pošastka Mia navdušila otroke: V vsakem od nas je malo pošasti

Ljubljana, 23. 10. 2026 11.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Animirana avantura Pošastka Mia

Pred dnevi je v naše kinematografe prispela prikupna pošastka Mia in njena pošastna šola. Prisrčen animiran film, ki govori o tem, ali smo ljudje ljudje ali pošasti. V vsakem od nas je verjetno tudi nekaj malega pošasti, pa naj so to prijetne ali slabe. Premiero filma so pospremile vse vrste pošasti in sladke dobrote za najmlajše.

Pošastna šola se je pred dnevi premierno preselila na velika platna v slovenske kinematografe. Najmlajši so tik pred nočjo čarovnic dočakali prisrčen animiran film z naslovom Pošastka Mia, ki govori o tem, ali smo ljudje ljudje ali pošasti. "V vsakem od nas je verjetno tudi nekaj malega pošasti – naj so to prijetne ali slabe pošasti," je ob premieri povedala režiserka sinhronizacije Špela Kravogel.

Animirana avantura Pošastka Mia
Animirana avantura Pošastka Mia
FOTO: Arhiv organizatorja

Film je zanimiv tako za otroke kot tudi odrasle. "Ker se boste nekaj novega naučili ali pa malo zamislili," je še dejala režiserka in dodala: "Risanka je zelo primerna pred nočjo čarovnic, morda zato, da dobi kdo kakšno idejo, kako se našemiti ali pa razmisliti, ali smo pošasti ali ljudje."

Animirana avantura Pošastka Mia
Animirana avantura Pošastka Mia
FOTO: Arhiv organizatorja

Premierno projekcijo v Cineplexxu v Ljubljani so sicer pospremile vse vrste pošasti od pobarvanih, izdelanih, oblečenih, narisanih po obrazih ter vse do animiranih, v katere so se lahko v foto kotičku prelevili najmlajši obiskovalci težko pričakovane animirane pošastne avanture in odnesli domov spomin na pošastno doživetje. Ob prav posebnih piškotih za noč čarovnic in sladki pijači so najmlajši komaj čakali, da spoznajo pošastno šolo, ki jih je navdušila.

Animirana avantura Pošastka Mia
Animirana avantura Pošastka Mia
FOTO: Arhiv organizatorja

Na premiero so prišli tudi igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove ter razkrili, ali bi se tudi sami prelevili v pošasti. Igralka Suzana Grau pa je svoj glas posodila kar dvema likoma, dvema učiteljicama. "V obeh vlogah sem se dobro počutila, obe ponujata različen način sebe, sem pa mogoče malo bolj uživala v učiteljici pošastki, kjer je bilo več glasovne interpretacije," je povedala.

Ernest Fejzić, Oriana Girotto in Suzana Grau na premieri filma Pošastka Mia v Cineplexxu v Ljubljani
Ernest Fejzić, Oriana Girotto in Suzana Grau na premieri filma Pošastka Mia v Cineplexxu v Ljubljani
FOTO: Sandi Fišer

Ernest Fejzić je svoj glas posodil ravnatelju pošastne šole. "Mi je kar pisan na kožo, glede na to, da ni bilo nekih težkih trenutkov, da ga ne bi uspel pričarati takšnega, kot dejansko je. Toplo priporočam ogled risanke vsem, in kljub temu, da so v njej pošasti, je risanka prijetna in simpatična," je prepričan. Poleg njiju boste v filmu lahko slišali še glasove ostalih slovenskih igralcev, kot so Tina Resman, Nai Fejzić, Matej Zemljič, Sara Gorše, Maja Kunšič, Klara Kuk, Goran Mikič, Špela Kravogel, Jure Tamše in Luka Ličar.

Animirana avantura Pošastka Mia
Animirana avantura Pošastka Mia
FOTO: Arhiv organizatorja

O zgodbi filma Pošastna šola:

S pošastno dobrimi prijatelji ni nobena šola preveč grozljiva! V središču zgodbe je ekscentrična in domiselna 12-letna Mia, ki se je v svoji domači in na videz popolni Jegličevi dolini in celo v lastni družini vedno počutila kot izobčenka. Verjame v pošasti in skuša dokazati, da le-te še vedno obstajajo. Zaradi številnih incidentov Mio izključijo iz šole in jo pošljejo na skrivnostno Gnilgajsko akademijo, ki je mračna šola, skrita globoko v gozdu. A Gnilgajska akademija skriva srhljivo presenečenje: vsi tamkajšnji učenci so prave pošasti! Da bi Mia tam lahko ostala, se mora pretvarjati, da je tudi sama pošast ... ali pa se soočiti s strašnimi posledicami.

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