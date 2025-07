Priljubljena serija Emily v Parizu se seli v Benetke

Predsednik italijanske dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia je pozdravil odločitev produkcijske družbe in izpostavil, da se je Benečija uveljavila kot privlačna lokacija za mednarodne filmske produkcije - ne le zaradi svojih lepot, temveč tudi zaradi dobrega sodelovanja med posameznimi ustanovami in filmsko industrijo. Tovrstne produkcije po njegovih besedah ne krepijo le podobe dežele, ampak so tudi gospodarsko pomembne, saj imajo koristi tako turizem kot obrt in kreativna industrija.