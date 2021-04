Priljubljeni Prijatelji tik pred ponovnim snidenjem

David Schwimmer, ki se je v seriji pojavil kot Ross, je med gostovanjem v šovu Grahama Nortonapotrdil, da se bo težko pričakovano ponovno snidenje ekipe, ki stoji za Prijatelji, zgodilo že v prihodnjem tednu. Na setu, ki bo postavljen v Los Angelesu, se bo tako zbrala druščina - Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ter seveda Schwimmer, ta pa bo zavzela studie Warner Brosa, kjer so preživeli kar nekaj časa med letoma 1994 in 2004, ko so skupaj ustvarili kar deset sezon nepozabne nadaljevanke.