Priljubljeni srbski igralec Nikola Kojo v humoristični seriji Nenavadne ljubezni

"Želeli smo narediti nekaj, kar bi širilo pozitivno energijo in dobro razpoloženje. Kot so na primer serije in filmi, ki jih gledate med prazniki v družbi svojih najljubših. Z Nikolo Kojo sva se strinjala, da si želiva zgodbe, v kateri bi se zabavali tako igralci kot tudi gledalci. Želela sva, da se to vidi in tudi začuti. Mislim, da sta pozitivna energija in optimizem v teh čudnih časih nujna. Namen te kratke miniserije je prav to: da vas nasmeji in da se ob gledanju zabavate, da po ogledu na svet gledate malo bolj pozitivno. Mislim, da nam bo to uspelo," je za srbski portal Telegraf povedal Boban Jevtić, ustvarjalec in scenarist serije.

V zabavni srbski seriji Nenavadne ljubezni, ki jo je režiral srbski igralec Nikola Kojo, spremljamo romantične, družinske in razne druge dogodivščine junakov različnih generacij, katerih življenja in usode se vseskozi prepletajo v času, ko praznujejo novoletne praznike. Protagonista serije sta Filip in Bojana, ki sta se pred kratkim ločila, sedaj pa se trudita olajšati življenje svoji hčerki Tei. Oba sta si našla nova partnerja, s tem pa bosta naletela na nove težave. Poleg njiju bomo spremljali tudi Olgo, Bojanino mamo, njeno sestro Natalijo ter njuno rivalstvo, ki traja že desetletja. Vsi ti zapleteni odnosi pa se bodo razrešili ravno v prazničnih dneh.