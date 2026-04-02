Film/TV

Priljubljeni Super Mario ponovno v kinematografih

Ljubljana, 02. 04. 2026 16.07 pred 26 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Tjaša Železen Alen Podlesnik +1
Premiera filma Super Mario: Galaktični film

Na slovenska velika platna je prispel Super Mario: Galaktični film, težko pričakovano nadaljevanje ene izmed najbolj priljubljenih franšiz vseh časov. Maria, najbolj znanega italijanskega vodovodarja na svetu, in njegovega brata Luigija tokrat ne čaka reševanje sveta pred zlobnim Bowserjem, brata bosta skušala ustaviti zlobne načrte Bowserja mlajšega. Gre za nadaljevanje tudi finančno zelo uspešnega animiranega filma, ki je pred dvema letoma zaslužil kar 1,3 milijarde evrov.

Nove pustolovščine slavnega Maria in njegovega zvestega brata Luigija s prijatelji se že predvajajo v slovenskih kinematografih v nadaljevanju izjemne uspešnice iz leta 2023, ki temelji na Nintendovih igrah. Drugi del animirane akcijske komedije z naslovom Super Mario: Galaktični film (The Super Mario Galaxy Movie) sta znova režirala Aaron Horvath in Michael Jelenic, scenarij je ponovno napisal Matthew Fogel, glasbo pa ponovno zložil Brian Tyler.

Oba filma – tako prejšnjega kot nadaljevanje – sta producirala ustanovitelj in izvršni direktor studia Illumination Chris Meledandri in Nintendov predstavniški direktor in sodelavec Shigeru Miyamoto, ustvarjalec Maria. Pri nas je animirana pustolovščina na ogled v sinhronizirani različici, svoje glasove pa so posodili igralci Miha Rodman, Rok Kunaver, Nina Grilc, Lena Hribar Škrlec, Gregor Čušin, Srđan Milovanović, Robert Korošec, Saša Lešnjek in drugi.

Svetovna premiera nove pustolovščine slavnih bratov Maria in Luigija v animirani akcijski komediji Super Mario: Galaktični film v japonskem Kjotu je minila v zvezdniškem vzdušju, po rdeči preprogi so se sprehodili glavni igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove – med njimi Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Donald Glover, Charlie Day, Keegan-Michael Key in Benny Safdie.

O zgodbi

Potem ko brata vodovodarja Mario in Luigi premagata Bowserja in rešita Brooklyn, se zdaj soočata z grožnjami Bowserjevega sina, Bowserja mlajšega, ki skuša rešiti svojega očeta, ki se je pomanjšal in je v zaporu. Mario mora skupaj s prijatelji ustaviti njegove načrte za prevlado nad svetom.

Super Mario Galaktični film premiera slovenija kino
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sencina
02. 04. 2026 20.01
Španiha Italija Fdancija Avstrija .Vvse vec zračnih prepovedi
