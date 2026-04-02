Priljubljeni Super Mario ponovno v kinematografih

Nove pustolovščine slavnega Maria in njegovega zvestega brata Luigija s prijatelji se že predvajajo v slovenskih kinematografih v nadaljevanju izjemne uspešnice iz leta 2023, ki temelji na Nintendovih igrah. Drugi del animirane akcijske komedije z naslovom Super Mario: Galaktični film (The Super Mario Galaxy Movie) sta znova režirala Aaron Horvath in Michael Jelenic , scenarij je ponovno napisal Matthew Fogel , glasbo pa ponovno zložil Brian Tyler .

Oba filma – tako prejšnjega kot nadaljevanje – sta producirala ustanovitelj in izvršni direktor studia Illumination Chris Meledandri in Nintendov predstavniški direktor in sodelavec Shigeru Miyamoto, ustvarjalec Maria. Pri nas je animirana pustolovščina na ogled v sinhronizirani različici, svoje glasove pa so posodili igralci Miha Rodman, Rok Kunaver, Nina Grilc, Lena Hribar Škrlec, Gregor Čušin, Srđan Milovanović, Robert Korošec, Saša Lešnjek in drugi.

Svetovna premiera nove pustolovščine slavnih bratov Maria in Luigija v animirani akcijski komediji Super Mario: Galaktični film v japonskem Kjotu je minila v zvezdniškem vzdušju, po rdeči preprogi so se sprehodili glavni igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove – med njimi Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Donald Glover, Charlie Day, Keegan-Michael Key in Benny Safdie.