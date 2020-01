'Rad igram vloge, ki odstopajo od mene'

"Za Dejana bi lahko rekel, da je tipičen ljubljanski snob, vzvišen, oportunističen in samovšečen. Je moški, ki ima vedno nekaj za bregom in se rad kiti s tujim perjem. Dejan je vse, kar jaz mislim, da nisem. Ravno zaradi tega je bilo zelo zanimivo in kreativno iskati tega Dejana v sebi. Rad igram vloge, ki dejansko odstopajo od mene, mojega karakterja in pogleda na svet," je za 24ur.com o svoji vlogi povedal Primož, ki si je prvo sezono serije tudi ogledal.

"Ampak, iskreno, pogledal sem jo šele, ko sem dobil ponudbo, da bi zaigral v drugi sezoni. Pogledal sem jo v enem kosu. Totalno me je navdušila. Na neverjetno sproščen, zabaven način se serija ukvarja s tegobami in vprašanji današnje mladine, a obenem brez zadržkov ruši tabuje. Enostavno, serija z 'jajci'."

Slovenske originalne serije so vse bolj priljubljene in kaj je po njegovem mnenju ključ za njihov uspeh? "Ključ za uspeh je v osnovi to, da smo Slovenci sploh začeli delati originalne serije. Da smo dali možnost gledalcu. Da vidijo, da tudi sami znamo delati kvalitetne stvari. Po drugi strani pa se je z razvojem in cenovno dostopnostjo tehnologije ter prenosom tudi na druge medije (internet), odprla možnost dokazovanja tudi mladim kreativnim ljudem, ki pred tem časom niso mogli priti do takih priložnosti. S tem se je tudi povečalo število serij in njihova raznolikost, tako da ima gledalec večjo izbiro nad serijami, ki njemu ustrezajo. Obenem pa je to tudi odličen praktični proces učenja in priložnost za delo v vseh segmentih video produkcije, kar posledično prinese nove izkušnje in s tem tudi kakovost. Mislim, da so gledalci opazili."