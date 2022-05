Princ Charles in Camilla v nadaljevanki EastEnders

Britanski princ Charles in njegova soproga Camilla bosta kot gosta nastopila v epizodi nadaljevanke EastEnders, ki bo obeležila 70 let britanske kraljice Elizabete na prestolu. Prizore so sicer posneli že marca, epizoda pa bo na sporedu 2. junija.

Valižanski princ in vojvodinja Cornwallska sta se prebivalcem izmišljenega trga Albert pridružila na ulični zabavi ob kraljičinem platinastem jubileju. Na ekranu bosta presenetila udeležence zabave, ko se bosta pojavila med njimi. Sprejela ju bosta Mick in Linda Carter, ki jo uprizarja Kellie Bright, ter ju predstavila prebivalcem Walforda. icon-expand Princ Charles in Camilla bosta z nastopom v televizijski nadaljevanki počastila kraljico. FOTO: Profimedia Brightova je zelo pohvalila kraljevi par: "Razmišljala sem, da nista še nikoli počela česa podobnega. Nista zares vedela, kaj pričakovati, res sta morala biti nervozna. To je bilo nekaj povsem drugega kot to, kar je zanju običajno," je dejala. "Upam le, da sta uživala, tako kot smo uživali mi." Izvršni producent Chris Clenshaw je sodelovanje s članoma kraljeve družine, princem Charlesom in Camillo, opisal kot čast. "Za vse eastenderje je bil to izredno poseben dan, ki se bo zapisal v zgodovino," je dejal. EastEnders je britanska nadaljevanka, ki jo televizija BBC predvaja že od leta 1985. Dogaja se na trgu Albert v vzhodnem delu Londona, v izmišljeni četrti Walford, ter spremlja zgodbe prebivalcev in njihovih družin. Nadaljevanka je v vseh teh letih prejela številne nagrade, med drugim deset nagrad bafta.