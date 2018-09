Princ z Bel Aira 'obrnil' abrahama

Will Smith se je kot Willard Carroll Smith ml. rodil 25. septembra 1968 v Filadelfiji v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Nikoli ni študiral, ker je želel rapati. Leta 1985 je po naključju spoznal Jeffreyja Townesa, s katerim sta ustvarila raperski duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Smith in Townes sta si leta 1989 prislužila sploh prvega grammyja za najboljšo rapersko izvedbo za pesemParents Just Don't Understand.Nekaj let pozneje jima je drugega grammyja prinesel singel Summertime. Delovala sta skoraj desetletje, med letoma 1987 in 1993 sta izdala pet albumov, Will pa je pozneje dodal še štiri samostojne, med uspešnice pa so se vpisale pesmi Gettin' Jiggy wit It, Miami, Men in Black, Wild Wild West. Z Jazzyjem sta med letoma 1990 in 1996 skupaj igrala tudi v kultni televizijski seriji Princ z Bel Aira, ki je oba še dodatno proslavila.