Princeso Diano bo v seriji Krona igrala Elizabeth Debicki

V zadnjih dveh nadaljevanjih serije Krona (The Crown), za katero je značilno, da se igralska zasedba vsaki dve leti zamenja, bodo gledalci predvidoma spremljali dogajanje na britanskem dvoru v 90-ih letih in pa v začetku novega stoletja."Duh princese Diane, njene besede in dejanja živijo v srcu mnogih. Kot velik privilegij in čast dojemam, da se pridružujem tej izjemni seriji, ki me je popolnoma prevzela od prve epizode dalje," so na uradnem Twitterju serije povzeli besede Elizabeth Debicki.