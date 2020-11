Priporočamo filme na KINO, odslej v novi podobi

Na dan prenove potekajo ameriške volitve, zato bomo ob 20.00 predvajali aktualni film Mož iz ozadja (Vice) . Biografski film o Dicku Cheneyju , birokratu in dobrem poznavalcu washingtonske politične scene, ki je v času administracije Georgea W. Busha postal najvplivnejši podpredsednik v ameriški zgodovini. S svojimi odločitvami je preoblikoval državo in svet, posledice pa so vidne še danes. V filmu ga je sijajno upodobil Christian Bale , ki je za vlogo prejel zlati globus in bil tudi nominiran za oskarja. Film je sicer prejel osem nominacij za oskarja in enega tudi osvojil. V glavnih vlogah nastopajo še Amy Adams kot Dickova žena, Sam Rockwell kot George W. Bush in Steve Carell kot Donald Rumsfeld.

7. novembra bo na KINO premiera filmaDekle v pajkovi mreži (Girl in the Spider’s Web).

In še zanimivost – v novembru si gledalci lahko ogledajo več kot 150 različnih filmov.

Jesen bomo popestrili z legendarnimi komedijami, kot sta Prekrokana noč (Hangover)inMarley in jaz (Marley and Me), ter z uspešnimi franšizami z glavnimi junakiJasonom Bournom, Supermanom in z vedno zabavnoBridget Jones. Za ljubitelje večnih akcijskih klasik smo pripravili filme Posebna enota (Most Wanted), Uničevalec (Demolition Man), Vonj po denarju (Money Talks) inProsti pad (Falling Down).