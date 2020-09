Letošnji virtualni emmyji: 'Pripravljeni smo na morebitne tehnične težave'

VoditeljJimmy Kimmel, ki bo vodil letošnjo 72. podelitev najbolj prestižnih televizijskih nagrad, je za Hollywood Reporter povedal, da uživa ob pripravah in ima misli usmerjene na reševanje težkih situacij:"Če se zgodi najhujše in sistem pade, se bom kljub temu zabaval."Podelitev bo povezoval v prazni dvorani, letošnji emmyji bodo tako brez občinstva in rdeče preproge.

Koronakriza je prizadela tudi zabavno industrijo in situacijo naredila še zahtevnejšo za organizatorje večjih prireditev. Tokrat so se organizatorji podelitve televizijskih nagrad podali v drugo smer in se ne bodo zanašali na vnaprej posnete elemente – na ta način so letos že izpeljali nekaj večjih prireditev. Odločili so se, da bodo postavili 130 kamer, v desetih različnih državah in v 20 različnih mestih na domovih posameznih nominirancev.