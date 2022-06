Pripravila mu je romantično večerjo, nato pa ga postavila na realna tla

Gordana je Milana med večerjo, ki jo je pripravila, presenetila s svojimi izjavami glede njune zveze. Lidija je Alena med silnim prepirom zasipavala s kritikami in mu ni pustila do besede. Prepir se je znova končal s solzami, zakonca pa sta noč preživela vsak v svoji sobi.

Iščeš žensko s 60 kilogrami, ti pa jih imaš 100' Milan je bil prijetno presenečen, ko mu je Gordana pripravila večerjo. A ko sta sedla k mizi, ga je presenetila z izjavo, da njun odnos vidi kot prijateljskega. Milana je zanimalo, kaj bi moral storiti, da bi se to spremenilo. Gordana po krajšem uvodu: "Iščeš žensko s 60 kilogrami, ti pa jih imaš 100 in ...?" Milan jih je dodal še 5. Povedala je, da je iskala nekaj povsem drugega, in dodala, da ga je s svojimi izjavami želela spustiti na trdna tla. Nato ga je le pohvalila, češ da je čudovit človek, čustven in pozoren, da pa se mora med njima zgoditi klik'. Če do tega ne bo prišlo, jo bo moral osvojiti na drug način. Milan je bil optimističen, a je kasneje Gordana ugotavljala, da je tudi preveč miren in satičen'.

Lidija je izbruhnila, Alen ni prišel do besede Lidijo je med romantično večerjo zanimalo več o Alenovi nekdanji zvezi. Povedal je namreč, da sta se z dekletom bolj kot ne zadrževala doma in skakala drug po drugem', kar mu ni bilo najbolj všeč. Lidiji se je zdelo dno dna, da je o svoji zvezi govoril na tako grd način. Ko je povedala, da sama nerada spoznava velike skupine in nove ljudi, je poudaril, da sam ne hodi na velike zabave in to vsak dan, ampak občasno. Pojasnil je še, da še ni doživel prave ljubezni, ker se težko odpre in ker preveč dela. Ko je izjavila, da ne ve, kaj v resnici misli in čuti, se je branil, češ da se ne more odpreti kot knjiga. Ona pa si je želela, da bi storil prav to. Lidija: "On sploh ne ve, kaj je ljubezen." Ni si želela končati enako kot njegovo nekdanje dekle.

icon-expand Lidija je bila nezadovoljna že med romantično večerjo. FOTO: POP TV

Na poti domov pa je prišlo do novega, glasnega prepira med njima. Lidiji je stopil na žulj, ko ji je rekel, da je preglasna. Lidija: "Cenzuriral me je." Alen: "Ona se preprosto ni ustavila." Dodal je še, da mu ves čas zastavlja vprašanja, na katera sama odgovarja ali pa ga prekinja. Ko ji je rekel, da naj se mu pridruži, ko se bo umirila, mu je povedala, da sploh noče govoriti z njim. A je vseeno prišla in mu očitala, da se pretvarja, da je neiskren, da je vsak dan druga oseba. Lidija: "On je tipični pokvarjeni hinavec." Med prepirom ga je nekam poslala, nato pa bruhnila v jok, češ da ne želi, da nekdo tako grdo govori z njo. Ko jo je znova želel umiriti, je nadaljevala: "Ti si star, trmast osel, ki se ga ne da nič naučiti ... Lažeš vedno, ko odpreš usta ... Nočem te več videti." Sam pa je povedal, da ima več kot dovolj volje, potrpljenja in energije zanjo. Noč je preživel sam v svoji sobi, upal pa je, da se kaj takega ne bo ponovilo.

Sovražim te, ki se delajo pametne' Po medenih tednih se pričenja nova faza eksperimenta, pari so se bodo skupaj vselili v stanovanja. Valentina je med vožnjo povedala, da se z Marinkom s poročnega potovanja vračata polna vtisov, novih doživetij in avantur. Marinko pa je dodal: "Končno se vračava." Kasneje je povedal, da je bil slabe volje zaradi njene izjave, češ da ni njena uš. Sama je pojasnila, da se je samo šalila. Ko sta prišla v stanovanje, je takoj zagledal poročno fotografijo, ki se mu je zdela čudovita. Ni pa vedel, ali se veseli skupnega življenja s svojo ženo. Marinko: "Glavna je v vsem, najpametnejša. Sovražim te, ki se delajo pametne. Takšna je bila moja žena."

icon-expand Marinku se je poročna fotografija zdela čudovita. FOTO: POP TV

Ustrašila sem se, ker sem poročena' Gordana je ocenila, da bo velik izziv biti z Dejanom 24 ur na dan. Dejan prav nasprotno: "Prepričan sem, da ne bo težav." A je Gordano kar spreletelo, ko je zagledala poročno fotografijo. Gorana: "Ustrašila sem se, ker sem poročena. Zdaj sem v nekem stanovanju in od kod zdaj to kar naenkrat?" Povedala je, da bo fotografijo verjetno kar pokrila.

icon-expand Gordana se je ustrašila, ker se je vse odvijalo tako hitro. FOTO: POP TV

'Dobro nama gre' Nadia je bila zadovoljna z medenimi tedni, ki sta jih z Luko zaključila v adrenalinskem parku. Povedala je, da se je vredno potruditi za moža, za njegovo ljubezen in prijateljstvo. Tudi Luka je bil zadovoljen: "Dobro nama gre. Na bolje."

icon-expand Zadovoljna Nadia in Luka. FOTO: POP TV

Čas bo pokazal, če se je vredno potruditi zanjo' Adam in Nikolina sta se dogovorila, na kateri strani postelje bosta spala, in da bosta skupaj tudi kuhala. Adam je povedal, da sam zna kuhati, pričakoval je, da bo to počela tudi ona. Adam: "Čas bo pokazal, če se je vredno potruditi zanjo. Vsekakor se bom še bolj potrudil in bomo videli." Nikolina: "Napredovala sva od prvega dne. Bomo videli, kako bo jutri. Mogoče se do jutri skregava." Adam: "Zdaj bo skupno življenje pokazalo, če sva si usojena."

icon-expand Adam in Nikolina po vselitvi v skupno stanovanje. FOTO: POP TV