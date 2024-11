Pripravite se na Festival Liffe na VOYO!

Na VOYO smo zbrani ljubitelji filmov. Starih, novih, večnih. In vsako leto se veselimo novembra, ko Ljubljana zaradi Festivala Liffe postane prestolnica filma. Izbrane filmske poslastice z vsega sveta pa razveselijo tudi uporabnike VOYO. Da bo odštevanje do začetka festivala lažje, bomo na VOYO vsak dan postregli z enim od filmov, ki so na festivalu navdušili v preteklosti.

Od 6. do 12. novembra bo VOYO vsak dan postregel z jagodnim izborom preteklih Liffe filmov, ob katerih se bomo ogreli za letošnji festival. Na VOYO je uporabnikom in uporabnicam sicer že na voljo 10 izbranih filmov, ki so navdušili kritike najvidnejših svetovnih filmskih festivalov (Cannes, Rotterdam, Berlin, Locarno, Benetke idr.) in so bili v preteklih letih predvajani tudi na največjem slovenskem filmskem festivalu. Med njimi so filmi Dekle (Girl), Jezdeci pravice (Retfardighedens Ryttere), 120 utripov na minuto (120 Battements Par Minute) in slovenska Ne bom več luzerka ter Prasica, slabšalni izraz za žensko.

Kaj prihaja letos? Še sedem novih filmov! Odštevanje do Liffa je otvoril zgodovinski dramski film Obtožujem ...! (J'ACCUSE) režiserja Romana Polanskega, ki je prejel glavno nagrado žirije na Beneškem filmskem festivalu. Na VOYO prihaja tudi biografski film Dnevnik Diane Budisavljević, 8. novembra film Oni (Loro), fiktivna zgodba o medijskem magnatu, milijonarju in premierju Silviu Berlusconiju. 9. novembra si bomo na VOYO lahko ogledali pretresljivo dramo Kena Loacha, film Medtem ko vas ni bilo (Sorry we missed you), ki se loti še enega perečega problema sodobne družbe: prekarnega dela in njegovega pogubnega vpliva na družinsko življenje. Nedelja 10. novembra je rezervirana za film Foxtrot, ki prinaša neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo. Na martinovo bomo uživali v kriminalni sagi Pepel je snežno bel (Jiang Hu Er Nu), umeščeni v sodobno Kitajsko. Spoznali bomo odločno žensko, ki je predana svojemu mafijskemu ljubimcu, a ko ga aretirajo, ugotovi, da je obstala sama v svetu, ki ga ne prepozna več.

