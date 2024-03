Pripravnik: film, posnet v 25 dneh, in film, ki ga gledalci obožujejo

Film Pripravnik si oglejte v soboto ob 20. uri na POP TV.

Komično dramo je po lastnem scenariju režirala za oskarja nominirana in z drugimi priznanji nagrajena filmska ustvarjalka Nancy Meyers , katere filme hvalijo kot duhovita, ostra in verodostojna raziskovanja ljubezenskih razmerij – od dvorjenja in poroke do ločitve. Prek svojih filmov vedno plete prijateljstva med liki; in eno takšen odnos stopa v ospredje v Pripravniku .

"Moje filme poganjajo razmerja," pravi režiserka, vendar pa poznamo še drugačne odnose, ne le ljubezenske. Ko sem se torej domislila zgodbe o starejšem moškem, ki postane pripravnik v na novo osnovanem podjetju, sem dojela, da to ne bo ljubezenska zgodba, temveč zgodba o prijateljski navezi med dvema, katerih poti se sicer ne bi križale. Film Pripravnik je bil posnet v pičlih 25 dneh in s svojo simpatično zgodbo in atraktivno filmsko zasedbo se je usedel v srca gledalcev. Priznani režiser Quentin Tarantino film Pripravnik šteje med enega ljubših filmov iz leta 2015.

In o čem film, ki odpira nove tematike, sploh govori? 70-letni vdovec Ben ni najbolj zadovoljen z dolgočasnim življenjem upokojenca. Zato se na razpisu prijavi za pripravnika v podjetju mlade direktorice in lastnice Jules. Njeno podjetje se ukvarja s spletno prodajo modnih dodatkov. Njegova očetovska vloga, življenjska modrost in zdrav razum postanejo ključni dejavniki ne le pri poslovnem, temveč tudi zasebnem življenju z delom obsedene Jules, ki ji v nenehnem stresu vajeti uhajajo iz rok.