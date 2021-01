Priredba legendarne serije: Novi Sandokan bo postavni turški igralec Cam Yaman

Serija iz leta 1976 je bila predvajana v več kot 85 državah po vsem svetu. Novo različico Sandokana bodo kmalu začeli tudi snemati. Glavno vlogo Sandokana bo prevzel Can Yaman , ni pa še znano, katera lepotica se bo prelevila v Lady Marinnu.

Can Yaman

Ob novem Sandokanu, ki ga bo igral Yaman, bo tudi igralec Luca Argentero , najbolj znan po vlogi v filmu Jej, moli, ljubi. On se bo prelevil v Sandokanovo desno roko Yaneza.

Zgodba priljubljene serije, katere dogajanje je postavljeno v 19. stoletje, govori o piratu, ki je kot otrok zaradi angleške invazije izgubil svoje kraljestvo in je zdaj vodja piratskih odpadnikov. Za priredbo izjemno priljubljene serije, ki naj bi bila tokrat postavljena v bolj sodobni čas, bo poskrbela produkcijska hiša Lux Vide , ki je sicer znana po serijah, kot sta Medičejci: Gospodarji Firenc in Devils.

Za scenarij bosta poskrbela Alessandro Sermotana (bolj znan po seriji Devils, v kateri igra tudi Patric Dempsey) in Davide Lantieri.

Znano je, da naj bi se snemanje začelo letos, predvideva pa se, da naj bi bila serija predvajana že oktobra. Produkcijska hiša je napovedala, da bodo serijo snemali v njihovih studiih, ki jih imajo v bližini Rima. A ne le to. Snemali bodo tudi na nekaj 'eksotičnih lokacijah', poročajo italijanski mediji.

Can Yaman

Turek kosovskih korenin

Can Yaman, sicer izjemno priljubljen turški igralec, za katerim vzdihujejo mnoga dekleta, ima kosovske gene, piše Jutarnji list. Pri nas je najbolj znan po vlogi v seriji Jutranja ptica.

Yaman je sicer diplomirani pravnik, ki je po diplomi leta 2012 tudi delal v odvetniški pisarni PricewaterhouseCoopers. Pisal je članke za ekonomsko rubriko v časopisu Dunya. V času poletnega oddiha ga je prijatelj nagovoril, da se prijavi na kasting za novo serijo in tako je dobil svojo prvo vlogo. Pravniška kariera pa je padla v vodo.

Can je dolga leta treniral košarko, v zadnjih letih pa se bolj posveča boksu in drugim borilnim veščinam, s katerimi ostaja v dobri formi, nujni za igralsko kariero. Na Instagramu mu sledi skoraj osem milijonov ljudi. Sam pravi, da ga njegova priljubljenost preseneča. Predvsem je priljubljen pri gledalkah. Tako je v studiu neke italijanske televizije, kjer je bil gost, sam naštel le šest moških gledalcev, vse ostalo so bile ženske.