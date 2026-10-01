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Priscilla Presley: Z Elvisom se nisva razšla tako

Los Angeles, 01. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Priscilla Presley: Z Elvisom se nisva razšla tako

Zgodba Elvisa Presleyja je dobro poznana, nekoliko drugačen pogled na kralja rokenrola pa ponuja film Priscilla. Režiserka Sofia Coppola je v ospredje postavila žensko, ki je vrsto let živela ob eni največjih glasbenih ikon vseh časov, ter njuno ljubezensko zgodbo prikazala skozi njene oči. Film o njenem življenju je Priscillo Presley navdušil, a ustvarjalci po njenih besedah ene stvari vendarle niso prikazali tako, kot se je zgodila v resnici.

Film Priscilla si lahko v nedeljo ob 20. uri ogledate na POP TV

"Edina stvar je bil konec. Z njim nisem bila zares zadovoljna. Ni se končalo tako. Z Elvisom sva se razšla z veliko ljubezni," je o filmu Priscilla povedala Priscilla Presley. Z Elvisom sta se ločila leta 1973, vendar sta po njenih besedah ostala tesno povezana.

Priscilla: Ljubezenska zgodba z Elvisom skozi njene oči
Priscilla: Ljubezenska zgodba z Elvisom skozi njene oči
FOTO: Profimedia

Glasbenik naj bi jo tudi po ločitvi nenapovedano obiskoval, včasih celo sredi noči. "Prišel je noter, odšla sva v kuhinjo in se nekaj ur pogovarjala," se je spominjala na dogodku MegaCon Orlando. Kljub naklonjenosti pa je priznala, da življenje ob svetovno znanem glasbeniku zanjo ni bilo preprosto. "Bil je slaven, ljubeč in čudovit moški, a tega preprosto nisem več zmogla. To zame ni bilo dobro življenje," je še dodala.

Preberi še Priscilla Presley: Elvis me je poklical, ko sem bila v postelji s Kardashianom

Film režiserke Sofie Coppole temelji na Priscillini avtobiografski knjigi Elvis and Me, glavni vlogi pa sta prevzela Cailee Spaeny, ki je za upodobitev Priscille na beneškem filmskem festivalu prejela nagrado za najboljšo igralko, in Jacob Elordi, ki je stopil v čevlje kralja rokenrola. Igralec, znan tudi iz serije Euphoria in filma Saltburn, v zadnjem času pozornost vzbuja tudi zaradi govoric o romanci z manekenko Kendall Jenner. Pred dnevi jo je iz prve vrste spremljal na modni reviji v Milanu, skupaj pa so ju opazili tudi v Parizu.

Po Elvisovi zgodbi lahko tako gledalci tokrat spoznajo še Priscillino plat enega najbolj odmevnih razmerij v svetu glasbe. Film Priscilla pa si boste lahko v nedeljo ob 20. uri ogledali na POP TV.

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