Prišel videl zmagal ima vse sestavine za popolno nordijsko serijo

Na VOYO si že lahko ogledate novo serijo z naslovom Prišel videl zmagal, ki znova dokaže, da pot do slave, glamurja in uspeha ni tako lahka, kot se sprva zdi. Švedska drama spremlja pot režiserja Karstena Daugaarda, ki z novim filmom ne doseže željenega rezultata, zato je prisiljen najti novo službo. Kdo bi si mislil, da bo to našel v pornografski industriji.

Skandinavska filmska ekipa z novo serijo Prišel videl zmagal znova dokazuje, da pozna popoln recept za globalni uspeh. Serijo, ki je v tujini že navdušila, si bodo lahko gledalci po novem ogledali tudi na VOYO. icon-expand FOTO: VOYO icon-chevron-left icon-chevron-right Švedska drama z zvezdniško zasedbo spremlja režiserja Karstena Daugaarda (Thomas Bo Larsen) in njegovo težko pot do uspeha v filmski industriji. Daugaard, ki vse svoje upe polaga v finančni uspeh novega filma z naslovom Veni Vidi Vici je kmalu postavljen na realna tla in prisiljen dobiti pravo službo ter prenehati živeti na ženin račun. Serija je že dostopna na VOYO. Pri iskanju službe mu pomaga prijatelj, ki mu ponudi službo v flmski industriji, ki je zgolj slučajno tudi pornografska. V Seriji, polni napetih in kompleksnih trenutkov, ki jih odlično odigra celotni igralski ansambel, tako ne manjka dinamičnega dogajanja. Švedska serija je med drugim tako navdušila američane občinstvo, da so filmski studii že zakupili pravice za globalno distribucijo. icon-expand Prišel videl zmagal FOTO: VOYO