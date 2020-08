Pritožba Polanskega glede izključitve iz ameriške filmske akademije zavrnjena

Štiriinpetdesetčlanski upravni odbor akademije je leta 2018, ko so ob Romanu Polanskemu izključili tudi igralca Billa Cosbyja, zapisal, da so se za to potezo odločili, ker je v obeh primerih prišlo do kršitve kodeksa ravnanja. Oba sta bila namreč obtožena spolnega napada. Pri tem je odbor vse člane akademije pozval, naj se držijo visokih etičnih standardov.