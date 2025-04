Prizadeta Marinela o Šimetu: Če bi me izbral, bi bilo vse drugače

"Moram priznati. Zmedena sem. Med šovom sem do Šimeta gojila simpatijo, saj je izjemen človek. Če ne bi imel kar nekaj kakovostnih lastnosti, ne bi bil Sanjski moški. Sem pa po končanem predvajanju šova dojela nekaj stvari. Samo to bom rekla: če bi vedeli, kako se zdaj počutim, me nikoli več ne bi vprašali o moji simpatiji do njega. Ampak dobro, pustite domišljiji prosto pot."