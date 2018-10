Priznal, da ga je vloga Freddieja prestrašila

Vseeno pa je priznal, da se je o njem izdatno poučil, preden so se začele vrteti kamere. "Poznal sem glasbo, njegov ikoničen videz, nisem pa poznal njihovega glam rock obdobja. Nisem poznal zgodnjih pesmi, nad katerimi sem zdaj fasciniran. Bilo je, kot bi šel v šolo študirat za diplomo iz Queenov in Freddieja Mercuryja. Večina ljudi ga pozna kot ikono, polno samozavesti in mačizma, a je navdušujoče poznati številne odtenke in tudi njegove zelo prijazne plati," je dodal igralec, ki mu nekateri že napovedujejo oskarja.