Prizor med 11-letno Kirsten Dunst in 31-letnim Bradom Pittom znova razburja

Kirsten Dunst je bila stara le šest let, ko je debitirala v kratkem filmu Woodyja Allena Oedipus Wrecks, in njena kariera je hitro vzletela. V naslednjih nekaj letih je igrala s Tomom Hanksom in Bruceom Willisom, vendar je leta 1994, ko je bila stara 11 let, doživela pravi preboj. Dobila je vlogo v ikoničnem filmu Intervju z vampirjem, kjer je nastopila ob boku Brada Pitta, a njen spomin na snemanje filma ni najbolj prijeten.

Kirsten Dunst je leta 1994 dobila vlogo Claudie v filmski adaptaciji romana Anne Rice Intervju z vampirjem. Claudia je 10-letna deklica, ki jo v vampirja spremenita Louis de Pointe du Lac in Lestat de Lioncourt, ki ju igrata Brad Pitt in Tom Cruise. Film vključuje kontroverzen prizor, v katerem Claudia poljubi Louisa na ustnice, kar je bil prvi poljub takrat 11-letne Kirsten z 31-letnim Bradom.

icon-expand Kirsten Dunst in Brad Pitt v filmu Intervju z vampirjem. FOTO: Profimedia

Kmalu po koncu snemanja je 11-letna Kirsten povedala za Entertainment Tonight: "Tisti poljub sem tako zelo sovražila, saj mi je bil Brad na snemanju kot starejši brat, zato sem se počutila, kot da se poljubljam z bratom. Čudno je bilo, ker je bil starejši fant in sem ga morala poljubiti na ustnice, tako da je bilo grozno." Leta 2021 je Kirsten za Vanity Fair povedala, da je bilo poljubljanje Brada zanjo eden najslabših delov snemanja tega filma, in čeprav so jo večinoma "na snemanju obravnavali kot princeso", se ji je ta del scenarija zdel boleč. Nedavno je intervju s takrat 11-letno Kirsten ponovno zakrožil, tokrat na družbenih omrežjih, sprožil pa je nekaj precej ostrih odzivov na to, kakšna vprašanja so bila takrat zastavljena najstnici.

icon-expand Čeprav gre za ikoničen film, je prizor poljuba za današnji čas zelo kontroverzen. FOTO: Profimedia

Video posnetek intervjuja se začne z vprašanjem za Kirsten: "Ali res sovražiš poljub z Bradom Pittom?" nakar ta pojasni: "Ja, no, veš kaj, rada imam Brada, tako je ljubek, a bilo je nerodno. Mislim, stara sem bila 12 let. On je bil star 31 let in je moški. Zakaj bi mi ga bilo torej všeč poljubljati?" je odgovorila deklica.