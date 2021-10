Prizore z Angelinino botro so izrezali iz filma Gospod in gospa Smith

Legendarna igralka Jacqueline Bisset je spregovorila o tem, da se ji je pred leti prvič v življenju zgodilo, da bi jo izrezali iz filmske uspešnice. Do tega je prišlo pri filmu Gospod in gospa Smith, v katerem je skupaj z nekdanjim soprogom zaigrala tudi Angelina Jolie.

Jacqueline Bisset je botra hollywoodske zvezdnice Angeline Jolie, skupaj pa sta se pojavili tudi na snemanju filmske uspešnice Gospod in gospa Smith. Na setu je bilo vroče tudi zaradi ljubezni Angeline in Brada Pitta, ki sta ravno v tistem času pričenjala svojo romanco.

icon-expand Jacqueline Bisset FOTO: Profimedia

Bissetova, ki je Angelinina botra, je dobila vlogo v celovečercu, vendar se na velikih platnih kasneje ni pojavila. 77-letnica je v nedavnem intervjuju za revijo People dejala, da je bila scena iz filmske stvaritve iz leta 2005 kasneje izrezana. Opisala je tudi svojo vlogo v akcijskem filmu s primesmi komedije: ''S Terencom Stampom sva zaigrala kot šefa Angeline in Brada. Bili sta zelo mali vlogi, vendar se v filmu nista obnesli, zato so poiskali druga dva igralca. Dejali so, da sva delovala preveč 'britansko.'''

icon-expand Gospod in gospa Smith - film iz leta 2005. FOTO: Profimedia

Legendarna igralka je razkrila tudi, kako je postala botra sedaj 46-letni Angelini. Bila je namreč odlična prijateljica njene sedaj že pokojne mame Marcheline Bertrand. Spoznali sta se, ko sta skupaj z Angelininim očetom Jonom Voightom nastopili v filmu iz leta 1975 z naslovom End of the Game. Da bo postala dekličina botra je izvedela še pred njenim rojstvom, sedaj pa navdušenja nad igralsko zvezdo ne more skrivati: ''Mislim, da je Angelina neverjetna. Njena celotna aura je navdušujoča in neverjetno je tudi, kako se je spremenila v različnih obdobjih njenega življenja. Tako zelo se je razvila!''

icon-expand Angelina Jolie z mamo (levo) in botro (desno) FOTO: Profimedia