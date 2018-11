Prizore za film snemali tudi v Dubrovniku

Legendarni opevani lopov in bojevnik že celo stoletje spodbuja filmarje, da si o njem izmišljajo vedno nove zgodbe. Prizore za ta film so snemali v Dubrovniku na Stradunu, v trdnjavi Bokar in v pristanišču Posat – zahvaljujoč režiserju Ottu Bathurstu, ki je izmed desetih predlaganih lokacij izbral prav biser Dalmacije.

Nova inačica Robina Hooda – vznemirljiva akcijska pustolovščina, polna eksplozij, norih prizorov bojevanj in brezčasne romantike – bo prikazala mladostna leta slovitega roparja in razkrila podrobnosti, ki so Robina spodbodle, da se zunaj zakona bojuje za pravice malega človeka. Kot mladenič, poln idealov, se Robin (Taron Egerton) odpravi v križarsko vojno. Tam doživlja eno razočaranje za drugim, a vseeno postane prekaljen bojevnik. Po povratku v rodno Anglijo mu voljo povsem vzame spoznanje, da je njegova dežela polna korupcije; temu se namerava zoperstaviti. S svojim poveljnikom (Jamie Foxx) sproži upor poti pokvarjenemu kralju.