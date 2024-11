PRO PLUS z nagrado za promocijo kulinarike in dviga ugleda gostinskih poklicev

JRE je mednarodno združenje chefov in gostincev v 16 državah in vključuje več kot 400 restavracij. Njihovi člani delijo strast do vrhunske gastronomije, družijo jih kreativnost, talent, prodornost, predanost, vztrajnost in strast.

JRE Slovenija podeljuje prestižne nagrade organizacijam in posameznikom, ki izjemno prispevajo k razvoju gostinstva. Vzpodbujajo visoke standarde v gostinstvu in nagrajujejo dosežke tistih, ki so v tej industriji pustili pečat.

Letos je eno izmed teh prestižnih nagrad na njihovi JRE akademiji v Laškem prejel tudi PRO PLUS. Prejeli smo nagrado za promocijo kulinarike in dviga ugleda gostinskih poklicev. Z oddajami, kot so Gostilna išče šefa, Mali šef Slovenije, MasterChef Slovenije, priljubljeno serijo Ja, Chef! in mnogimi drugimi ni le navdihnila novih generacij, temveč prispevala k večji prepoznavnosti in spoštovanju gostinstva.