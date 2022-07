Pro Plus z novo zvezdo, televizijskim programom Astra

Od mednarodno nagrajenih dram do najbolj gledanih slovenskih serij

Astra je nova zvezda, na kateri bodo svoj prostor našli sodobna video produkcija in sveži televizijski obrazi iz regije Adriatik. Program bo obogaten s priznanimi komedijami, kriminalkami, dramami in dnevnimi serijami. Ob tem izpostavljamo naslov Območje brez signala (Područje bez signala), mednarodno nagrajeno dramo, ki je nastala v koprodukciji z medijsko hišo Pro Plus, in slovensko serijo Najini mostovi, ki je prejela nagrado Orion za najbolj gledano domače avdiovizualno delo v letu 2020 in 2021. Ljubitelji drame ne bodo zamudili serij Jutro bo spremenilo vse (Jutro će promeniti sve), Hotel Balkan (Hotel Balkan) in Budva na morski peni (Budva na pjenu od mora). Posebno mesto v programu imajo tudi kriminalke, kot so Južni veter (Južni vetar), Sence nad Balkanom (Senke nad Balkanom) in Morilci mojega očeta (Ubice mog oca). Ljubitelji in predvsem ljubiteljice dnevnih serij bodo toplo pozdravili Reko ljubezni, Usodno vino in že omenjeno serijo Najini mostovi. Za sprostitev in smeh pa bodo skrbele komedije Dar mar (Dar mar), Kar bo, pa bo (Kud puklo da puklo), Črno-beli svet (Crno-bijeli svijet), Šverc komerc (Na granici) in mnoge druge.