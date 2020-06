Producent filma Lev bo pričaral zgodbo o nenavadnem prijateljstvu na Bližnjem vzhodu

Luke Davies si je za scenarij filma Lev iz leta 2016, nastalega po knjigi Dolga pot domov, ki sta jo napisala Saroo Brierley inLarry Buttrose, prislužil nominacijo za oskarja. Za film je priredil tudi lastno knjigo Candy iz leta 1997, napol avtobiografsko delo o svojem boju z odvisnostjo od heroina. Leta 2006 ga je posnel Neil Armfield, v njem pa sta zaigrala Heath Ledger in Abbie Cornish.

Kot scenarist se je med drugim podpisal tudi pod film Lepi fantFelixa Van Groeningena, serijo Kavelj 22 in prihajajoči vestern Toma HanksaNews of the World, ki ga režira Paul Greengrass.

Produkcijska hiša Amblin je pred tem sofinancirala film 1917 Sama Mendesa, ki je prejel tri oskarje in postal svetovna uspešnica distributerja Universal Pictures.