Producent filma Rust prepričan, da lahko film dokončajo

"Na snemanju se je vsekakor zgodila tragedija in upam, da bo raziskava ponudila odgovore na zastavljena vprašanja ter razkrila, kaj je šlo narobe," je v pogovoru dejal Nigam in dodal, da so pri filmski ekipi prepričani, da bodo nato film lahko uspešno dokončali in ga nato poslali v svet. "Zavedamo se, da se bodo na to (nadaljevanje snemanja, op. a.) nekateri ljudje negativno odzvali, a verjamemo, da lahko film kakovostno dokončamo."

Optimistične želje producenta zaenkrat ostajajo zgolj to. Šerif policije mesta Santa Fe v Novi Mehiki je namreč v koncu preteklega meseca javno objavil fotografije, ki so nastale tik po nesreči. Na njih je moč videti pištolo, s katero je igralec Alec Baldwin smrtno ranil direktorico fotografije Halyno Hutchins, ter krvne madeže na tleh cerkve, v kateri se je streljanje zgodilo. V istem času je poročilo o dogajanju na filmskem setu izdal Urad za varnost in zdravje pri delu Nove Mehike, ki je ocenil, da je produkcijsko podjetje "vedlo, da se na snemanju ne upoštevajo varnostni postopki pri uporabi strelnega orožja," a da je ob tem pokazalo "preprosto brezbrižnost do varnosti zaposlenih". Na ugotovitve urada so se pri produkciji odzvali in za agencijo Reuters dejali, da se kljub temu, da cenijo čas in pozornost urada, z njihovimi spoznanji ne strinjajo ter se nanje nameravajo pritožiti.