Producenti Policijske družine pandemije niso hoteli v svoji seriji

"Ko sem izvedel, da pandemije ne bo v seriji, sem se najprej vprašal, ali je to dobro ali ne. Potem pa sem prišel do zaključka, da je to super, ker bodo gledalci končno dobili televizijsko vsebino, ki ne bo vključevala grozot, ki so jih sicer takrat spremljali vsak dan. Mislim, da je bila ta odločitev odlična," je v intervjuju povedal Will Estes.

Nekaj tednov pred Willovim intervjujem je tudi Tom Selleck, legendarni igralec, ki je v seriji prevzel glavno vlogo, povedal, da si občinstvo zasluži serijo, ki ne vključuje pandemije. "Mislim, da je na svetu veliko ljudi, ki si samo želijo ubežati pandemiji. Policisti imajo ogromno dela, tudi če se ne ukvarjajo s korono, je čisto v redu."

Serijo Policijska družina lahko vsako sredo in četrtek spremljate na POP TV takoj po oddaji 24UR ZVEČER. V enajsti sezoni se mora policijski komisar Frank soočiti s predstavnico mestnega sveta Regino Thomas glede protestov proti policijskemu nasilju. Danny in Baezova medtem skrivnostno izgineta med zasledovanjem nevarnega morilca, zato ju Jamie skupaj z nečakom Joejem skuša izslediti. Eddie pa priskoči na pomoč ženski pri iskanju očetovega trupla, ki je izginilo med pandemijo.