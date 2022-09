Producentka franšize James Bond: Glavni igralec bo moral projektu posvetiti desetletje

Broccolijeva je dodala: ''Mnogo ljudi misli: "O, da, zelo zabavno bi bilo posneti en tak film. No, to ne deluje tako. Je ogromna obveza, ne gre zgolj za nekaj mesecev snemanja.'' S producentskim kolegom Michaelom G. Wilsonom zaenkrat modro molčita glede tega, kdo bo nadomestil Craiga, sta pa pojasnila, da se bo evolucija lika iz franšize nadaljevala v smer, da ta ne bo zgolj agent, ki ljubi ženske: ''Bond se razvija, kot se razvijajo današnji moški. Ne vem, kdo se v resnici razvija s hitrejšim tempom.''

Znana producentka je dejala, da bo moral igralec, ki bo postal novi agent 007, vlogi posvetiti celo desetletje življenja. Franšiza namreč zahteva celega človeka : ''Ko bomo izbrali novega Bonda, je to obveza za 10, 12 let. Tega si pač ne želijo vsi. In zelo težko smo do tega pripravili Daniela Craiga.''

Filmska ustvarjalka je v preteklosti že zanikala govorice, da se obeta agent v ženski obliki, odprta pa je glede ideje o temnopoltem Bondu. ''Bond bo moški, ker ne verjamem v to, da bi ga lahko upodobila ženska,'' je v preteklem letu pojasnila za The Hollywood Reporter in nadaljevala: ''Verjamem v to, da morajo biti liki ustvarjeni prav za ženske in ne obratno, da bi se ženske preizkušale v moških vlogah. Mislim, da za ženske ni dovolj dobrih vlog, zato je izjemno pomembno, da ustvarjamo filme za ženske, ki so o ženskah,'' ter zaključila: ''Bond pa mora biti Britanec, zato etnična pripadnost ali rasa nista pomembni.''