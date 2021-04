Program med prvomajskimi počitnicami: kaj bomo gledali?

Med prvomajskimi prazniki smo znova poskrbeli za dobro voljo in skupno preživljanje časa vseh generacij. Na POP TV, Kanalu A, KINO, BRIO, OTO ter v prvem slovenskem videu na zahtevo VOYO vas čaka izbor vsebin, ki bodo obogatile jutra, dneve in večere gledalk in gledalcev.

Na POP TV so jutra rezervirana za risane junake, nedelja pa za kulinarične mojstre! Med 7. in 8. uro so jutra naPOP TV rezervirana za pisane junake, ko otroci pustijo starše še spati. Družbo jim bodo v tem času delali junaki Luna Petunia, Ruby Mavrica, Maša in medved, simpatični Grizzy in glodavčki, Viking Viki, Peter Pan, Grozni Gašper, Pirati iz soseščine, Power Players junaki. Ob koncih tedna se bodo najmlajši člani družine, pa tudi tisti malce večji, z njimi družili vse do 11. ure.

Grizzy in glodavčki

V soboto, 1. maja, na POP TV sledi premiera animiranega filma DC Superjunakinje: Medgalaktične igre (DC Super Hero Girls: Intergalactic Games). Superjunakinje morajo uporabiti svoje moči in se spopasti s silami zla, da bi zaščitile šolo. Jim bo to tudi uspelo? Da bodo sobote in nedelje še ostale sanjske, bo poskrbel vroč resničnostni šovSanjski moški.Katerim dekletom bo podaril največ pozornosti, bo znano v soboto in nedeljo ob 20. uri. Ob zaključku šova se bodo gledalci lahko sprostili še v družbi komentatorjev in oddajeVrtnice in vino. Prazniki so namenjeni tudi kulinaričnim užitkom in v teh se bodo lahko preizkusili najmlajši junaki. V nedeljo ob 18. uri sledi Mali šef Slovenije z novimi kuharskimi triki. VOYO med počitnicami z originalno vsebino in z oskarji nagrajenimi vsebinami V počitniškem času seVOYO knjižnica dopolnjuje s številnimi filmskimi uspešnicami, med njimi so s prestižno nagrado oskar nagrajeni filmi, ki uporabnikov ne bodo pustili ravnodušnih. Omenimo biografsko dramo Judy (Judy), ki prikazuje zadnje leto življenja Judy Garland in komično dramo Birdman (Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti).

Judy

Sveža, humorna, satirična in preobratov polna komedija Têlenovela še zmeraj kraljuje med zadnjimi originali, ki jih je v prejšnjem mesecu predstavil VOYO. Têlenovela ni telenovela, je namreč parodija satiričnega vpogleda v nastajanje televizijskih vsebin. VOYO uporabniki si prav tako lahko ogledajo dokumentarno serijo Kraljica sveta, ki daje ekskluziven in edinstven vpogled v življenje kraljice Elizabete. Prvič po več desetletjih bo namreč svoj 95. rojstni dan preživela sama, brez pokojnega moža, princa Filipa. PolegVOYO stalnic in novosti imajo njegovi uporabniki prednost ogleda vsebin POP TV produkcije en dan vnaprej. Pod zavihkomOTO pa ne zamudite pestrega izbora številnih sinhroniziranih risank, v družbi katerih se bodo v tem času lahko kratkočasili še malčki. Drama, akcija, trilerji, šovi, uspešnice in nove risanke vas čakajo na Kanalu A, KINO, OTO in BRIO Na Kanalu Aso sredini in četrtkovi večeri ob 20. uri rezervirani za stand up večere. V torek in sredo bodo na svoj račun prišli športni navdušenci, ob 20.30 je na sporedu UEFA Liga prvakov. V nedeljo, 2. maja, pa se akcijski navdušenci lahko sprostijo ob zvezdniški zasedbi Brucea Willisa in Colina Farrellav filmuHartova vojna (Hart's War).

Hartova vojna

KINO bo 1. in 2. maja obarvan s slovenskimi filmi, konec tedna pa je rezerviran za zimzeleno klasiko. V petek, 30. aprila, se prepustite filmu Petelinji zajtrk, v soboto, 1. maja, filmu Ne joči Peter, v nedeljo, 2. maja, pa uspešnici To so gadi. Čakamo vas ob 20. uri. Na BRIO so sobote in nedelje, ob 18.15 in ob 19.05, rezervirane za premierno, petnajsto sezono razvpitega resničnostnega šova Kardashianovi. Od 24. aprila naprej pa ne zamudite premierne, osme sezone šova Sanjska ženska (Bachelorette).

Sanjska ženska

OTOtudi med prazniki zagotavlja pester izbor risank za vse okuse, v aprilu se je na spored uvrstila nova risanka Gasilci iz vesolja, 2. maja pa premierno prihaja nova sinhronizirana risanka Power Players junaki (Power Players). Axel je navaden fant, ki se na podlagi svojih posebnih moči lahko spremeni v pravo akcijsko figuro. Med 23. aprilom in 1. majem bodo vsi OTO navdušenci vsak dan ob 19.30 lahko spremljali pester izbor animiranih filmov za vse okuse. OTO ob zaključku počitnic bogatejši tudi za kratke oddaje Super poklic 2. maja na OTOprihajajo kratke, petminutne oddaje Super poklic, namenjene predšolskim otrokom in otrokom prve triade. Nekateri otroci že od malega vedo, kaj si želijo postati, ko bodo veliki. Nekateri pa o poklicu, ki ga bodo opravljali v življenju, še ne razmišljajo. Super David bo v vsaki oddaji s pomočjo ljudi, ki opravljajo različne poklice, pokazal bistvo določenega poklica in ga tako predstavil otrokom. Da bodo njihove odločitve o prihodnosti še bolj enostavne.