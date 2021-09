Programi KINO, BRIO in OTO obeležujejo 10 let

Priljubljeni filmi, serije, šovi in pester otroški program že deset let pred televizijske zaslone privabljajo zveste gledalce programov KINO, BRIO in OTO. Njihov povprečni mesečni doseg je po Nielsonovi raziskavi triinšestdeset odstotkov, s tem pa uspešno krepijo svoj položaj med tematskimi televizijami. Ob okrogli obletnici bodo razveseljevali z izbranimi vsebinami ter gledalcem pričarali nepozabna doživetja v družbi njihovih najljubših junakov.

Najbolj filmski KINO z izborom vsebin potuje od uspešnic Hollywooda, pa vse do zimzelenih klasik. Vsak mesec gledalce posladkata premiera meseca in tematski sklop, povezan z aktualnim dogajanjem. Premiera meseca septembra bo tako filmska uspešnica Vojska enega (Army Of One), ki bo na sporedu 11. septembra ob 20. uri. Vrhunska igralska zasedba, Nicolas Cage, Russell Brand, Denis O'Hare, Wendi McLendon-Covey in drugi, se v ameriškem komičnem filmu po osebnem obisku samega Boga odloči, da se poda na pustolovščino po puščavah v Pakistanu, kjer bodo vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna privedli pred sodišče.

icon-expand Na KINO si bomo lahko ogledali filmsko uspešnico Obalna straža. FOTO: KINO

Rojstnodnevno praznovanje pa bo KINO začel z uspešnicama Obalna straža (Baywatch), na sporedu bo 1. septembra ob 20. uri, ki jo bo nasledila premiera Nespečnost (Sleepless). Dwayne Johnson, trenutno najbolje plačani igralec Hollywooda, bo tako na prvi šolski dan zagrabil znameniti rdeči plovec. Medtem pa se bo v kriminalni drami Nespečnost z mafijci spopadal priljubljeni Jamie Foxx. Ob koncu Vuelte se gledalkam in gledalcem obeta kolesarski vikend s filmoma Flying Scotsman (The Flying Scotsman) in biografsko dramo o Lanceu Armstrongu, Program (The Program). Z odlično filmsko ponudbo bo KINO zaokrožil mesec september. BRIO velja za najstarejšega in najbolj zrelega med triperesno deteljico. Z ohranjanjem živahne zapeljivosti najnežnejši spol prav tam najde priljubljene serije z ogledom na mah, medtem ko ob koncih tedna preseneča z romantičnimi filmi v družbi priznanih zvezdniških zasedb. Svoje praznovanje bo BRIO začel z drugo sezono priljubljene serije SWAT (S.W.A.T.) in serijo Zakon in red (Law & Order), ki program barva že vse od začetka. Konec tedna si bodo gledalke in gledalci pred romantičnim filmskim doživetjem lahko ogledali priljubljeno serijo Truplo, robčke pa pripravili ob uspešnici Cukrček (Honey) z Jessico Albo v glavni vlogi in filmu Vojna med nevestama (Bride wars), v katerem kraljujeta Kate Hudson in Anne Hathaway. Ljubitelje serij čaka še premierna prva sezona serije Policistke iz L.A. (L.A.'s Finest), ki bo z zvezdniško zasedbo nastopila v torek, 7. septembra.

icon-expand Na BRIO prihaja Vojna med nevestama s Kate Hudson in Anne Hathaway v glavni vlogi. FOTO: BRIO

Neskončno razigran OTO velja za enega najbolj priljubljenih otroških sinhroniziranih programov. Poleg priljubljenih risanih junakov OTO ponuja tudi izbor originalnih poučnih vsebin. Premierno predstavlja novo slovensko oddajo Vsevedi, v kateri bodo nastopili otroci. Prav oni bodo odgovarjali na najbolj pogosta vprašanja in razložili svoj pogled na svet, življenje, družino in naravo. Vsevedi se pridružujejo že kratkim petminutnim oddajam Super poklici, ki so namenjene predšolskim otrokom in otrokom prve triade. Super David bo v vsaki oddaji s pomočjo ljudi, ki opravljajo različne poklice, pokazal bistvo določenega poklica in ga tako predstavil otrokom. Da bodo njihove odločitve o prihodnosti še bolj enostavne. Poučni termin bo na OTO vsak dan ob 18.20. Poleg izobraževalnih vsebin najmlajše na OTO čaka premiera risanke Meteoheroes: Rešimo planet ter pester nabor risank tako za najmlajše nadobudne junake kot tudi nekoliko starejše drzne junakinje.