Projekcija slovenskih filmov v Rimu: prikazana tudi legendarna Dolina miru

Kinodvorana in poleti tudi zunanji amfiteater gostita številne predstavitve nacionalnih kinematografij. Tam so v letošnjem juniju in juliju predstavili sodobne filme iz Bolgarije, Nemčije, Litve in Irske. V soboto, 11., in nedeljo, 12. septembra pa bo potekal prvi vikend s slovenskim filmom z naslovom Slovenski film – blizu in daleč. Naslov dogodka poudarja številne povezave slovenske in italijanske filmske produkcije, kar pa se ne odraža tudi na področju prikazovanja, saj je slovenski film redek gost pri italijanskem in rimskem filmskem občinstvu. Projekcija v rimski filmski hiši poskuša zapolniti to vrzel in prinaša nekaj filmov, ki so že bili prikazani na italijanskih filmskih festivalih.

Predstavljen bo film Posledice (2018), prvenec Darka Štanteta, ki so ga predvajali na številnih svetovnih festivalih, v Italiji pa so ga premierno predstavili leta 2019 na MedFilm festivalu. Film je nastal v produkciji Temporama in je imel redno distribucijo v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Irski in ZDA.